San Basilio, droga pronta per lo spaccio nascosta nella conduttura dell'acqua

In una conduttura dell'acqua, aveva nascosto soldi e droga pronta per lo spaccio. È quanto emerso negli ultimi controlli della polizia di Stato nel quartiere San Basilio. Qui, gli agenti del IV Distretto, in via Luigi Gigliotti, hanno arrestato un 31enne romeno dopo che lo stesso era stato visto dagli agenti cedere un involucro ad una persona prelevato da un condotto dell'acqua. All'interno della canalina i poliziotti hanno scoperto 250 euro in contanti e 11,9 grammi di marijuana. Il 31enne, in attesa della del rito direttissimo è stato posto agli arresti domiciliari.