San Basilio, bar ritrovo pregiudicati: blitz dei carabinieri e sigilli al locale

Sigilli al Bar Swuami in via Fiuminata 6b, nel quartiere San Basilio a Roma. Al termine di serrate indagini dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma, è stata disposta la sospensione dell'attività per 5 giorni del locale, che si trova nel quartiere popolare di Roma, in base all'articolo 100 del Tulps, che prevede la sospensione della licenza di un'attività "qualora il locale sia ritenuto abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose".

Al termine delle indagini, la chiusura è stata disposta dal Questore di Roma, Carmine Esposito. L'operazione si inquadra nel proseguio di in una più ampia strategia delle forze dell'ordine, definita in sede di Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Matteo Piantedosi, già avviata nelle scorse settimane e tesa a presidiare e monitorare i luoghi ritenuti piu' a rischio per la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, spiegano fonti della Prefettura.

Strategia che trova un nuovo riscontro dopo che il 5 dicembre scorso le forze dell'ordine, per le stesse ragioni, avevano messo i sigilli ad un altro locale, il Bar Moccia di Tor Bella Monaca.