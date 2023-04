Salvatore Cundari, l'elettricista morto sul lavoro. Villetta posta sotto sequestro

Si chiamava Salvatore Cundari e viveva a Guidonia Montecelio il 65enne morto sul lavoro in provincia di Roma nel pomeriggio di martedì 4 aprile. Elettricista, l'operaio è precipitato da un'altezza di oltre tre metri morendo sul colpo. Una morte bianca in relazione alla quale sono in corso accertamenti, con la villetta dove è avvenuto l'incidente sequestrata al momento dall'autorità giudiziaria.

L'incidente sul lavoro è avvenuto in una villetta di via della Stazione, nel comune di Marcellina, provincia nord est della Capitale. Su una scala, Salvatore Cundari stava effettuando dei lavori all'impianto elettrico dell'immobile. Poi la caduta, da un'altezza di circa 3,5 metri. Sbattuta violentemente la testa al suolo per il 65enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione di Marcellina e gli ispettori del lavoro della Asl Roma 5. Accertamenti in corso da parte dell'autorità giudiziaria di Tivoli per accertare le cause che hanno determinato l'incidente sul lavoro.