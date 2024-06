Si tuffano per salvare uomo in mare, in 4 finiscono in ospedale. In due sono gravi

Un uomo di 40 anni è stato soccorso in mare a Nettuno all'altezza della spiaggia libera davanti piazza san Rocco, proprio nel giorno in cui a Ladispoli andava in scena la tragedia che è costata la vita a 'Sara' Petracca, una insegnante morta annegata.

Anche sul litorale sud si è sfiorato il dramma. L'uomo che stava annegando, è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale di Anzio. Per salvarlo si sono tuffati in acqua altri tre uomini e a loro volta hanno rischiato di annegare. Anche loro sono stati trasportati in ospedale: uno con elicottero codice rosso al San Camillo di Roma, due in codice giallo all'ospedale di Anzio. Sul posto, oltre i medici, anche la capitaneria di porto.