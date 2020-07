Fratelli di 18 e 13 anni rischiano di annegare: salvati

Paura questa mattina a Torvanica dove è andato in scena un salvataggio lungo la spiaggia libera adiacente allo stabilimento dei vigili del fuoco a Torvaianica. In particolare due fratelli di 18 e 13 anni stavano facendo il bagno circa 100 metri dalla riva quando si sono trovati in difficoltà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad accorgersi del problema sono stati gli assistenti bagnanti dello stabilimento dei pompieri che si sono subito portati in acqua col pattino e hanno tratto in salvo il ragazzo e la ragazza. Nel frattempo era stato allertato il 118, arrivato sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Sul posto c'era anche il personale della Guardia Costiera.