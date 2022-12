Sfuggono alle proprietarie e precipitano nel burrone: due cani salvati dai vigili del fuoco

La domenica si è conclusa a lieto fine. Ma per le proprietarie di due cani, quella che doveva essere una tranquilla passeggiata in un bosco, ha rischiato di trasformarsi in un incubo.

Finiti nel burrone

I due quadrupedi infatti, sfuggendo al controllo delle relative padrone, sono finiti in un dirupo risultato inaccessibile per persone sprovviste di un’adeguata attrezzatura. La vicenda è accaduta nel primo pomeriggio, nei pressi del Tempio di Diana, il complesso monumentale che gli antichi romani avevano dedicato alla dea della caccia, i cui resti ancora affiorano a poca distanza dal lago di Nemi.

L'intervento dei vigili del fuoco

I due cani sono stati condotti in salvo grazie all’intervento di una squadra inviata dal comando dei vigili del fuoco di Roma ed agli uomini del nucleo speleo alpinistico fluviale (Saf). Una volta sul posto il personale dei vigili del fuoco, con le opportune attrezzature, ha raggiunto e tranquillizzato gli animali che successivamente sono stati recuperati. Sono stati trovati in buone condizioni e, quindi, riaffidati alle cure delle legittime proprietarie.