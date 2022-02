Le onde sono troppo grosse e rischia di annegare con il windsurf: salvato

Pomeriggio di paura per un turista tedesco uscito in mare con il windsurf, ad Ostia. Il ragazzo, 26 anni, sabato scorso stava usando l'attrezzatura senza però il salvagente, indispensabile visto il forte vento. Le onde, infatti, lo hanno risucchiato e lui non è riuscito più a rientrare.

Ad accorgersi di lui, il personale della Lega Navale. Il giovane, come spiega lo stesso stabilimento di Ostia in una nota, "è stato recuperato in ipotermia a largo". Successivamente è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Grassi.

Non appena avvenuto l'avvistamento del windsurfista "in evidente stato di pericolo", il personale della Lega Navale "ha chiamato immediatamente la capitaneria di porto. Successivamente la decisione di intervenire direttamente visto l'imminente pericolo per la vita dell'uomo", la ricostruzione.

Il presidente nazionale della Lega Navale italiana, l'ammiraglio di squadra Donato Marzano, si è congratulato con il presidente della sezione di Ostia Carola De Fazio per il "provvidenziale e tempestivo intervento prestato dagli istruttori e dal personale di sicurezza", che non è stato nè il primo nè l'unico, ricordando che "tra i compiti istituzionali della Lega Navale Italiana c'è quello di formare marinai, istruttori come diportisti".