Ostia, paura nella gara di canoa: salvati in mare 40 atleti a rischio ipotermia

Momenti di tensione ad Ostia, per la gara valevole per il campionato regionale nuoto salvamento iniziata nel week end. Il grande agonismo tra i partecipanti che a partire dalla categoria esordienti B alla categoria senior ha visto la partecipazione di circa 180 atleti, è stato interrotto - almeno in parte - da una azione di salvataggio.

La squadra fluviale del distaccamento di Fiumicino a bordo delle moto d'acqua è dovuta intervenire per il recupero in mare e trasporto a terra di 40 atleti, ritirati a seguito di principio di ipotermia, di mancanza di forze e malessere fisico.

Tutti i ragazzi sono stati trasportati a bordo delle moto d'acqua e, una volta sbarcati a riva, sono stati presi in consegna dagli assistenti bagnanti e controllati dal personale sanitario presente in loco con autoambulanza, al fine di verificarne le condizioni di salute, spiegano fonti della questura. Nessuno degli atleti soccorsi ha necessitato di ricovero ospedaliero.