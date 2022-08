Scappa dal padrone e cade dal Muro Torto: cane salvato dai vigili del fuoco

E' sfuggito alla presa del padrone, scavalcando il muro di contenimento e finendo nella boscaglia. Spaventato, un cane di piccola taglia è rimasto quindi solo e impigliato. Si è così reso necessaria la chiamata ai vigili del fuoco.

E' successo alle 8.45 di mercoledì 31 agosto, in zona Villa Borghese lungo via del Muro Torto. Una normale passeggiata mattutina si stava trasformando in una tragedia. L'intervento della squadra 1A con il supporto dell'AS1 e della squadra speleo-alpino-fluviale ha permesso di trarre in salvo l'animale.

I vigili del fuoco sono scesi lungo il muro di contenimento della strada, hanno raggiunto il cane e lo hanno riconsegnato, spaventato ma sano, al padrone.