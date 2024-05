Paura in mare, la barca con nonno e nipote a bordo non riesce a tornare a riva

Pomeriggio di paura per un nonno e per sua nipote, rimasti incagliati con la loro barca a vela non riuscendo più a fare ritorno a riva. I due, preoccupati perché erano rimasti incagliati nel basso fondale a Fiumara grande, alla foce del Tevere, a Fiumicino, hanno dato l'allarme nella serata di sabato.

Sul posto due imbarcazioni della guardia costiera di Fiumicino, la CP 831 ed il battello A10, che hanno assistito l'anziano, alla conduzione della barca a vela, e la nipote.

Verificate le buone condizioni di salute dei due, gli equipaggi della guardia costiera hanno prestato assistenza per le operazioni di disincaglio, utilizzando le cime di bordo dell'unità a vela per un rimorchio di fortuna. Dopo alcuni tentativi, poco prima del tramonto, sono riusciti a rimettere in galleggiamento l'unità a vela, poi condotta all'ormeggio in sicurezza presso un cantiere navale.

Eppure quello, come sottolinea la guardia costiera, è un tratto di mare pericoloso. "Nonostante le avvisaglie e gli avvertimenti sulla pericolosità del canale di Fiumara dovuti alla presenza di un banco di sabbia che riduce la profondità, questo incidente segna la terza volta nell'ultimo mese in cui una barca da diporto si è incagliata in questo tratto", spiegano in una nota.