La corrente è troppo forte, cane bagnino salva bambina di 9 anni e il padre

Storia a lieto fine a Tarquinia dove un cane bagnino con la sua istruttrice hanno salvato una bambina di 9 anni e suo papà, entrambi di Roma. È quanto successo oggi, alle 12:30, all'altezza di Riva dei Taquini.

La bambina era stata trascinata lontano dalla riva da una forte corrente ed era finita in una buca. Ad intervenire per primo il padre non appena si è accorto che sua figlia era in pericolo, mentre la mamma è corsa a chiedere aiuto alla postazione di sicurezza Sics, allestita presso il Camping Riva dei Tarquini, a circa 100 metri di distanza.

Botch, golden retriever di 3 anni, e la sua conduttrice Sara sono intervenuti immediatamente, aiutati da un membro del personale del campeggio e hanno raggiunto la bimba e suo papà, anche lui in forte difficoltà a causa della corrente di ritorno, e li hanno riportati a riva. Un grande spavento per la famiglia romana che ha ringraziato con tante carezze l'angelo del mare a quattro zampe.