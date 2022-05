L'escursione in montagna è troppo pericolosa, salvata coppia di romani

Pomeriggio di paura per una coppia di escursionisti romani di 26 e 30 anni. I due sono rimasti bloccati all'altezza di Forcella Venegiota, tra il Veneto e il Trentino, e hanno chiesto aiuto al perosnale del soccorso alpino della Val Biois.

Partiti in mattinata dal Passo Valles, i due raggiunto il rifugio Mulaz, avevano proseguito lungo l'itinerario ad anello al confine tra Veneto e Trentino. Giunti a Forcella Venegiota però, in un punto dove bisogna attraversare tenendosi a un cordino metallico, la neve lo aveva nascosto, i due ragazzi non se la sono sentita di proseguire e hanno chiesto aiuto.

Imbarcato un soccorritore per guidare l'equipaggio, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore a causa della nebbia è riuscito a sbarcare lui e il tecnico di elisoccorso in un canale, un centinaio di metri più sotto. Raggiunta la coppia risalendo il canale a 2.300 metri di quota, grazie alle precise coordinate, i soccorritori li hanno assicurati e sono scesi con loro per circa 300 metri di dislivello, poiché le nuvole si erano nel frattempo abbassate. Una volta arrivati in un punto agevole per l'imbarco, soccorritori ed escursionisti sono saliti in hovering. La coppia è stata lasciata in piazzola a Falcade, da dove una squadra l'ha poi riaccompagnata a Passo Valles alla macchina.