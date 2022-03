I saltafila che acquistano biglietti online e li vendono ai turisti al Colosseo

Acquistano biglietti online per visitare il Colosseo, poi attendono i turisti in fila all'anfiteatro Flavio e gli propongono gli acquisti dei ticket per snellire la loro attesa. Sono i cosiddetti saltafila. Proprio per frontegggiare anche tale fenomeno i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno attuato dei controlli antiabusivismo nelle aree archeologiche a maggiore attrazione turistica della Capitale. Nella giornata di ieri. Attività che hanno portato a sanzionare 7 persone, per un ammontare complessivo di 23.500 euro.

Nell’area archeologica tra i Fori Imperiali e il Colosseo, i militari del comando Roma Piazza Venezia hanno sorpreso 3 “saltafila”, tutti cittadini italiani, residenti a Roma e incensurati, di età compresa tra i 40 e i 70 anni, sorpresi ad esercitare illegittimamente l’attività di promozione turistica e di intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso al Colosseo, preventivamente acquistati online. Nei loro confronti sono scattate le sanzioni amministrative previste dal Regolamento di polizia urbana di Roma Capitale.

Nello stesso contesto, i carabinieri hanno sorpreso 4 cittadini del Bangladesh, tutti nella Capitale senza fissa dimora, mentre stavano allestendo le loro bancarelle abusive tra i numerosi turisti e passanti in visita all’anfiteatro Flavio. Sono state sequestrate decine di pezzi tra aste per selfie, power-bank e occhiali da sole.

Nei confronti di tutte le persone sanzionate i militari hanno fatto scattare anche l’ordine di allontanamento dall’area del Colosseo e del Centro Storico per le prossime 48 ore.