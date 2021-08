Colosseo: tornano i saltafila abusivi, multe e Daspo Urbano

Tornano i saltafila abusivi nell'area dell'Anfiteatro Flavio. A pochi giorni dai mirati controlli che hanno permesso di sanzionare 9 promoter irregolari, sono proseguiti anche in questo fine settimana gli accertamenti dei Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia nelle aree turistiche adiacenti il parco archeologico del Colosseo e dei Fori Imperiali.

Altre 10 persone, di varia nazionalità, sono state sanzionate perché sorprese ad esercitare illegittimamente la promozione turistica e l’intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso al Colosseo (preventivamente acquistati online).

I “saltafila” sono stati tutti identificati e sanzionati amministrativamente, per un totale di 5.000 euro, in violazione del regolamento urbano di Roma Capitale. Contestualmente è stata applicata anche la sanzione per la violazione del divieto di stazionamento, con ordine di allontanamento dall’area del Colosseo per 48 ore (Daspo Urbano).

I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno sequestrato 8 badge plastificati da “tour operator”, un blocchetto di ricevute e 24 biglietti di ingresso al Colosseo, trovati in possesso ai promoter abusivi.