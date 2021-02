Salario, party in barba alle norme anti Covid: i vicini chiamano la polizia. Multati 15 giovani

Si sono ritrovati a casa di amici e, in barba alle norme anti Covid, hanno fatto festa. Erano in 15, tutti giovani, in un appartamento nella zona di via Pindaro, al Salario, una delle zone della Roma bene. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa che nella mezzanotte di domenica, hanno udito vociare e musica dall'appartamento.

Sul posto sono così gli agenti del Distretto Salario-Parioli che hanno identificato e multato le ragazze e i ragazzi trovando nell'appartamento diverse bottiglie di alcoli. Per i 15 è scattata la sanzione in pase alla norme anti contagio.

Quello delle feste clandestine negli appartamenti, soprattutto nei week end, è un fenomeno che ormai si ripete da tempo come dimostrano anche i precedenti casi a piazza Navona, Appia Antica, Aurelio e Trastevere.