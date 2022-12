La sala slot dove si gioca fumando sigarette, multati due clienti

Una sala slot dove era possibile giocare a tutte le ore e soprattutto fumare davanti alle videolottery. A trovare due clienti con la cicca in mano gli agenti di polizia, con i due avventori poi multati. Succede a Casal de' Pazzi, nel IV municipio Tiburtino.

Sono stati gli agenti del IV distretto San Basilio ad effettuare delle ispezioni amministrative in 3 attività commerciali. Nei confronti di una di queste, sono state riscontrate delle non conformità in materia igienico sanitaria ed è stata elevata una sanzione amministrativa di natura pecuniaria di 180 euro poiché è stata accertata la presenza di alcuni cestini dei rifiuti privi della copertura prevista.

Nei confronti di un altro esercizio commerciale sono state elevate 5 sanzioni amministrative per un totale di 2.332 euro per mancata vigilanza della sala slot, del rispetto del divieto di fumo e per l’apertura sala videolottery in orario non consentito, due gli avventori sanzionati per violazione del divieto di fumo. Infine, nei confronti di un’attività di somministrazione di alimenti sono state elevate 2 sanzioni amministrative, per un totale 950 euro per mancanza di cartellonistica segnaletica relativa al divieto di fumo e mancanza della tabella degli ingredienti/allergeni comuni sugli alimenti in vendita.

Nel corso dei controlli ad Alto Impatto, eseguiti con l'ausilio degli agenti in moto dell'ufficio prevenzione generale e soccorso Pubblico, le Nibbio, il reparto prevenzione crimine, il reparto cinofili e il personale della Polizia Locale di Roma Capitale, sono stati effettuati alcuni posti di controllo sulla cosiddetta Tiburtina Valley, all’interno del quartiere di Rebibbia, nella stazione metro Rebibbia e all’interno del vicino parco Kolbe.

Nell’ambito dei controlli 4 cittadini di nazionalità straniera privi di documenti e un cittadino italiano minorenne sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito.

Al termine del servizio sono state identificate 108 persone, di cui 41 stranieri, e sono stati effettuati 3 posti di controllo con 28 veicoli controllati e 3 sanzioni al codice della strada.