Faceva giocare anche i minorenni: sequestrata videolottery a Roma est

Se ne infischiava delle prescrizioni imposte dalla licenza e non sorvegliava minimamente la sua attività, permettendo quindi anche l'ingresso e il gioco a utenza minorenne. Per questo la polizia di Stato, squadra operativa della divisione Polizia Amministrativa, durante una serie di controlli, ha sanzionato il titolare di una videolottery e sequestrato la sala.

La videolottery che lascia giocare i minorenni

Il locale si trova al Prenestino, precisamente su via Palmiro Togliatti. Durante una serie di controlli, gli agenti hanno verificato che il titolare non rispettava le disposizioni della licenza, violando le misure di sorvegliabilità necessarie. All'interno della videolottery, infatti, potevano accedere e giocare anche minorenni. Inoltre, il titolare risultava già segnalato per omissioni e abuso di licenza. Gli agenti hanno sequestrato la sala da gioco e notificato tutto alla Magistratura.

Chiuse due attività ricettive in zona Termini

Durante i controlli amministrativi, la Polizia si è recata anche in zona stazione Termini per verificare i titoli di alcune strutture ricettive. Dopo le investigazioni del caso, il Questore ha infatti disposto la chiusura dell'attività per due strutture, una a via Santa Maria Maggiore e una a piazza Manfredo Fanti, in base all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tra le infrazioni contestate, per le quali è stata anche inviata un’informativa all’Autorità Giudiziaria, l’aver omesso di comunicare alla Questura le generalità delle persone presenti. Il titolare della struttura di piazza Manfredo Fanti è inoltre risultato privo dei titoli autorizzatori.

Troppe risse, licenza sospesa

Infine, per troppe risse e aggressioni ai clienti e per i numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine, un locale della movida nel centro storico dovrà restare chiuso per 15 giorni, anche in questo caso per applicazione dell'articolo 100 del TULPS. La licenza, infatti, è stata sospesa.