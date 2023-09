Panico al bingo: cliente perde alle slot machine e minaccia i dipendenti con un coccio di bottiglia

Attimi di paura nella notte in una sala bingo di via Chiabrera, dove un uomo di 33 anni, ubriaco, dopo avere perso denaro alle slot machine se l'è presa con i dipendenti rubando alcune bottiglie di birra, rompendole a terra e minacciandoli con un coccio.

La richiesta di intervento al 112 è arrivata intorno alle 3 della notte scorsa. All'arrivo di una pattuglia della stazione San Paolo l'uomo si è mostrato inizialmente calmo, e ha accettato di posare a terra il coccio di vetro, poi però ha nuovamente dato in escandescenze, questa volta contro i militari.

Per fermarlo è stato necessario l’intervento di un'altra pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile, che mostrando il taser è riuscita a riportarle l'uomo alla calma. Portato in caserma, è stato arrestato per rapina.