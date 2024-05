Sabbia del Sahara su Roma, è allarme per la qualità dell'aria

La sabbia del Sahara è tornata a colpire. Dopo marzo, la cappa rossa sopra la Capitale ha immediatamente peggiorata la qualità dell’aria, costringendo il Campidoglio ad intervenire.

Sabbia del Sahara

Il fenomeno, che non è così raro, si verifica quando ci sono tempeste nel deserto più grande del mondo. La sabbia viene così trasportata fino in Europa dai venti. Così, quando piove, palazzi e automobili si tingono di rosso, per la gioia di chi possiede un autolavaggio.

Pericoli per la salute

Il problema, però, è che le polveri sottili rappresentano un pericolo per la salute. Lo dicono, soprattutto, i dati dell’Arpa Lazio, in particolare quelli rilevati il 19 maggio. Ben 9 centraline di rilevamento su 13 hanno superato i livelli di Pm10: Preneste, M. Grecia, Cinecittà, Guido, Cavaliere, Cipro, Tiburtina, Arenula e Malagrotta. Per Tiburtina, in particolare, si tratta del 14° superamento dall’inizio dell’anno. Tutte le altre centraline erano al limite.

Raccomandazioni

Così il Comune di Roma ha firmato l’ormai nota determinazione dirigenziale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Ci sono raccomandazioni specialmente per bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie: il consiglio è quello di esporsi prolungatamente alle alte concentrazioni di inquinanti. Viene poi incentivato l’utilizzo dei mezzi pubblici o delle biciclette. Più in generale, si raccomanda di utilizzare il meno possibile l’auto privata.