Sabato di assembramenti a Roma, in strada anche senza mascherina. A Trastevere ragazza ferita da una bottigliata

Piazza Fiume, foto da Welcome To Favelas

Sabato di folla, assembramenti e qualche episodio di violenza a Roma, con controlli e interventi delle forze dell’ordine per persone senza mascherine, violazione delle norme anti coronavirus e, a Trastevere, per rissa.

Rissa a Trastevere

In quest’ultimo caso la segnalazione è arrivata intorno alle 20, una rissa tra via di San Francesco a Ripa, vicolo del Cinque e via Cisterna con diversi ragazzi coinvolti. All’arrivo della polizia si erano ormai dispersi, ma una ragazza di vent’anni ha riferito di essere stata colpita ala testa da una bottiglia lanciata da una persona che non ha saputo identificare. Niente di grave, fortunatamente, e non è stato necessario ricorrere alle cure mediche (che la giovane ha rifiutato).

Assembramenti e calca dal centro al litorale

Non sono mancati neanche gli assembramenti, dal centro all’Eur arrivando sino al litorale, da Ostia e Fiumicino, giovanissimi in giro per le strade e locali presi d’assalto per un asporto che in alcuni casi è continuato anche dopo le 18. Tra le tante scende del weekend anche quella di piazza Fiume, diffusa anche da “Welcome to Favelas” con un video in cui si vedono decine di giovani ballare in strada.

E poi tanti senza mascherine e calca tra via del Corso, via Cola di Rienzo, piazza Cavour, Campo de’ Fiori, piazza del Popolo, dove c’era anche la manifestazione dei lavoratori dello spettacolo.

Gli sguardi adesso sono puntati sul fine settimana del 25 Aprile e soprattutto su lunedì 26, giorno in cui torna la zona gialla e in cui, stando a quando deciso dalla cabina di regia del governo, i ristoranti e i locali potranno riaprire a pranzo e a cena, a patto che possano garantire un posto all’aperto.