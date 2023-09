Ryder Cup: scatta la no fly zone sul campo, operativi i reparti antiterrorismo. Servizi anti furto per giocatori e pubblico

Una no fly zone sul campo da golf di 'Marco Simone' vicino a Guidonia, alle porte di Roma, ma anche squadre antiterrorismo di polizia, carabinieri e guardia di finanza, con un elicottero permanentemente pronto al decollo, e reparti speciali per prevenire i furti ai danni di atleti e pubblico. Sono solo alcune delle misure di sicurezza scattate per la Ryder Cup 2023 che vedrà il confronto fra le rappresentative di Europa e Usa.

La kermesse con i migliori giocatori del mondo è molto attesa. Secondo le stime circa mezzo milione di appassionati in tutto il mondo assisteranno all'evento. Roma e il complesso organizzativo della Ryder Cup sono pronti ad accogliere cinquantamila. Il tutto in completa sicurezza.

Il piano messo a punto dalla Questura è stato concordato in prefettura nel corso dell'ultimo Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza. In campo, fino al primo ottobre, oltre 500 uomini al giorno, tra polizia di Stato, Arma dei carabinieri, finanza, vigili del fuoco e polizia municipale. Per garantire maggiori controlli verranno impiegate anche i reparti cinofili, gli artificieri, i reparti a cavallo, le unità di pronto intervento, il reparto volo e il nucleo elicotteristi.

Ci saranno pure controlli straordinari alla rete viaria e ferroviaria in tutta la provincia di Roma a cura dei compartimenti della polizia stradale e della polizia ferroviaria. Poi occhio ai manolesta. In particolare è stato disposto anche un rafforzamento dei controlli a Roma, dagli alberghi ai mezzi pubblici. Già nell'ultimo fine settimana, proprio nell'ambito di questi controlli, i carabinieri hanno arrestato sette persone e denunciate quattro nei servizi antiborseggio lunghe le linee della metropolitana e dei luoghi maggiormente frequentati.

Per assistere al meglio alla competizione, è stata istituita anche una task force per gestire le circa cinquantamila persone al giorno che arriveranno al campo e che, ricordiamo, non potranno raggiungerlo con le proprie auto. Sono stati così predisposti dei parcheggi di scambio da dove partiranno delle navette dedicate.

Le navette porteranno gli appassionati al tendone di benvenuto posto di fronte al ponte di ingresso principale adiacente all'entrata dell'area 'Spectator Village', dove saranno accolti e indirizzati dagli steward verso i controlli di sicurezza. "Si raccomanda di arrivare al gate con un documento di identità (non saranno accettate fotocopie) comprovante i dati riportati sul biglietto di ingresso", spiega la questura.