VIDEO | Ruspe alla baraccopoli di via del Foro Italico. Per la bonifica ci vorrà del tempo

Messa in sicurezza l’area, con l’allontanamento dei pochi abitanti rimasti, circa 15, intorno alle 11 le ruspe hanno iniziato il lavoro di demolizione delle baracche presenti all’interno dell’insediamento di via del Foro italico.

Da qui, l’avvio della bonifica della grande discarica adiacente e per la quale “fu quantificato da Ama già due anni fa un intervento del valore di 200mila euro”, spiega la presidente del municipio II, Francesca Del Bello, arrivata sul posto. “Abbiamo predisposto due appartamenti per le persone che sono rimaste senza assistenza - continua Del Bello -, ma saranno pronti solo nei prossimi giorni e fino ad allora resteranno qui nel campo nelle unità che per io momento non verranno smantellate”