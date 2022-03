La banda che ruba le ruote delle Smart

Sedici bulloni in terra ed un cric a rialzare la fiancata destra della vettura, con la sinistra poggiata direttamente sull'asfalto. Come dei meccanici provetti hanno smontato tutti gli pneumatici della Smart presa di mira e sono spariti, così come le quattro ruote della vettura. Un buongiorno amaro per il proprietario di una citycar lasciata in sosta nella notte a Montesacro.

La banda del pit stop è entrata in azione la notte fra il 28 febbraio ed il primo marzo fra via Moncenisio e piazza Rocciamelone, a poche centinaia di metri da piazza Sempione. Professionale il lavoro eseguito dai ladri che dopo aver smontato gli quattro pneumatici della Smart con un cric hanno fatto perdere le proprie tracce.

Banda del pit stopo a Montesacro

Furti di gomme sulle Smart che non sono una novità nel territorio del III municipio Montesacro. Stesso destino era infatti toccato ad un altro automobilista lo scorso 23 febbraio, quando un'altra citycar venne lasciata senza le quattro ruote nel quartiere residenziale di Roma nord est.

Da Talenti al Nuovo Salario, cambia il quartiere ma non cambia lo scenario, come accaduto sul finire dello scorso anno in via Monte Cervialto, in quel caso gli pneumatici vennero rubati ad una Smart fourfour. Stanotte una nuova azione della banda del pit stop, che lascia l'amaro in bocca ai residenti del III municipio Montesacro.