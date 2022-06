Ruggine e cibo lasciato a terra nel ristorante dell'Eur: segnalazione alla Asl

Un ristorante con gravi carenze igienico sanitarie e un altro locale non a norme con le disposizioni in merito alle bevande. Succede all'Eur dove la polizia locale, dopo le sanzioni elevate la settimana scorsa nei confronti di camion bar abusivi, ha continuato l'opera di controllo da parte degli agenti che, anche in questo fine settimana, hanno rilevato illeciti da parte di altri due gestori di queste attività, trovati a vendere bevande alcoliche oltre l'orario consentito.

Più di 4mila euro è l'ammontare complessivo delle sanzioni elevate nei loro confronti, alle quali si aggiunge anche apposita segnalazione al Prefetto per gli ulteriori provvedimenti del caso.

Sempre nel quartiere Eur, gli operanti hanno sanzionato il titolare di un ristorante a seguito delle gravi condizioni igienico-sanitarie riscontrate nei locali cucina: sporcizia, ruggine e cibo lasciato a terra o mal conservato. Per tale motivo, oltre alla multa, è scattata la segnalazione all'Asl di zona.