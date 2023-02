Rubate le deiezioni canine trasformate in opere d'arte 

Le deiezioni canine trasformate in opere d’arte sono state rubate. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio ignoti hanno trafugato le teche di “Dog shit experience”, l’esposizione di street art nel cuore di Testaccio che ha trasformato gli escrementi di cane in opere d’arte sotto teca con tanto di targhetta e didascalia esplicativa. Una mostra curata da tre studenti dello IED di Roma con lo scopo di sensibilizzare, ed ironizzare, su quelle deiezioni canine che in città spesso non vengono raccolte costringendo romani e turisti a fare lo slalom sui marciapiedi per evitare di calpestarle.

Una camera di sorveglianza dell’istituto Europeo di Design è riuscita a riprendere in parte il malvivente, ma l’autore del furto ancora non è stato identificato.

“Siamo amareggiati e nauseati da tanta barbarie ma soprattutto ci dispiace per i visitatori che oggi non potranno beneficiare di una mostra che a parer nostro aveva un grande valore artistico, culturale e sociale” - hanno detto Simone Ferrando, Andrea Filastò e Andrea Baldacci, curatori della mostra. “Speriamo con tutto il cuore che le opere possano essere ritrovate, nell’eventualità che così non fosse, replicheremo sicuramente la mostra di dog street art su altre vie della capitale, anche se temiamo che il ladro possa colpire ancora”.

L’esposizione “Dog Shit Experience” comunica quindi che purtroppo l’ulteriore giorno di esposizione previsto per la giornata di oggi è stato cancellato.