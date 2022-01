Ruba bicicletta elettrica pieghevole in pieno centro

Stava tentato di impossessarsi di una bicicletta elettrica pieghevole in via della Stelletta, dopo aver spezzato con una tronchese la catena antifurto. A mandare in fumo il suo piano, un carabiniere in servizio presso il reparto consiglio di stato che ha allertato i colleghi della stazione San Lorenzo in Lucina in servizio di pattuglia, in transito.

I carabinieri hanno così bloccato nella serata di domenica il ladro e recuperato una tronchese e una tenaglia di grosse dimensioni. L'uomo, 69enne bosniaco, è stato arrestato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.