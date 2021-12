Mamma, papà e figlio di 3 anni rubano rame dal centro Ama

Sono entrati nel centro Ama di Ponte Mammolo e hanno provato a rubare del rame. A pizzicarli, i carabinieri che hanno così arrestato un uomo di 37 anni, in compagnia della moglie 28enne e del loro figlio di 3 anni. La donna, in particolare, è stata notata dai militari davanti al centro di raccolta dei rifiuti mentre aveva il figlio in braccio.

Dopo averla avvicinata per un controllo, i carabinieri hanno accertato che il marito era all’interno della struttura da cui stava portando via apparecchiature elettroniche e cavi in rame. L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari mentre la moglie è stata denunciata a piede libero. Entrambi devono rispondere di furto aggravato.