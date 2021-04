Marconi, rubano 1300 euro a vedovo pensionato e fanno la spesa "gratis"

Hanno rubato il portafoglio ad un anziano vedovo, hanno fatto la spesa "gratis" ad un supermercato. E' successo a Roma, in zona viale Guglielmo Marconi. Tutto è iniziato quando i carabinieri di Porta Portese hanno fermato un romeno di 41 anni e una romena 21enne, che avevano in mano vistose buste della spesa piene di generi alimentari ed alcolici per un totale di 450 euro, anche altri 915 euro in contanti.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che la spesa pagata precedentemente ed il denaro trovato in possesso della coppia, era stato addebitato ad una carta bancomat (che non aveva bisogno del Pin) rubata, poche ore prima, ad un 84enne vedovo pensionato.

Inoltre il 41enne, durante il controllo, ha esibito una carta di identità e patente di guida rilasciate da autorità romene che, a seguito di un'accurata verifica, sono risultate contraffatte. I due sono stati accompagnati in caserma, dove resteranno in attesa del rito direttissimo. Sono accusati di "false dichiarazioni sulla propria identità; possesso di documenti di identificazione falsi"