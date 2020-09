Ruba pacchi di salmone e prova a fuggire senza pagare

E' entrato alle 19 del 31 agosto in un supermercato in via degli Eroi di Rodi, a Spinaceto, frugato tra gli scaffali e rubato tre confezioni di salmone dal valore di 30 euro.

L'uomo, un 30enne, è stato sorpreso mentre tentava di eludere le casse nascondendo tre confezioni di salmone appena rubate. Allartata dai vigilantes, la Polizia, sul posto con gli agenti del commissariato di zona, arrivata sul posto ha arrestato, non senza difficoltà, il 30enne per il reato di rapina impropria.