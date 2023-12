Ruba in un supermercato e tenta la fuga. Fermato senza dimora

Un 40enne georgiano è finito in manette per il reato di rapina. E' ritenuto responsabile di un furto avvenuto all'interno del supermercato di via Tito, nel quartiere San Paolo. Il 40enne è ha prelevato dagli scaffali alcuni prodotti alimentari per occultarli nello zaino. Scoperto, si è dato alla fuga, durante la quale il direttore del supermercato l'ha colpito con un pugno al volto.

Ripresa la fuga, è stato fermato subito fuori dal punto vendita dai carabinieri di Garbatella. L’uomo di 40 anni, cittadino georgiano, senza fissa dimora e già noto, è stato arrestato in flagranza di reato perché gravemente indiziato del reato di rapina e portato in caserma dove è stato trattenuto in attesa del giudizio direttissimo.