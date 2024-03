Ruba in supermarket e aggredisce vigilante

Ha rubato alcolici da un supermercato, ma durante la fuga è stato bloccato. Protagonista un uomo di 27 anni bloccato dal personale della sicurezza di un esercizio in via dei Prati Fiscali, a Roma.

Il giovane ha tentato di superare le casse con alcune bottiglie di alcolici senza aver pagato. È scaturita una colluttazione per cui il vigilante è finito in ospedale. Sul posto da una segnalazione al 112 sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno arrestato l'uomo per rapina impropria.