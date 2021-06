Ruba il cellulare di una donna alla fermata del bus, fermato

Ha rubato il telefono cellulare a una donna in attesa del bus alla fermata di via Prenestina per poi fuggire lungo via Ettore Fieramosca. La sua corsa è finita quando i militari della stazione Piazza Dante lo hanno sorpreso.

L'intento era sottrarre la borsa alla donna ma davanti all'opposizione di lei, l'uomo, un cittadino di origini senegalesi di 40 anni, l'ha spinta facendola cadere a terra e le ha sottratto il telefono. Il malvivente è riuscito a fuggire, ma è stato notato poco dopo mentre tentava di scavalcare una recinzione che delimita via Ettore Fieramosca, con l’area ferroviaria, da una pattuglia di Carabinieri che era impegnata in un posto di controllo.

Bloccato e accompagnato in caserma, il 40enne è stato riconosciuto dalla donna, 48 anni. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso del cellulare della vittima, che è stato restituito. Il rapinatore è stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.