Ruba il cellulare di una ragazza a bordo di un tram e si nasconde in un condominio

Sono stati attratti dalle grida di una ragazza, gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti ieri mattina a Piazzale Prenestino in aiuto della giovane. La stesa era appena scesa dal tram ed aveva iniziato ad inseguire un uomo che le aveva sottratto il cellulare a bordo del mezzo pubblico.

Gli agenti si sono messi subito sulle tracce del responsabile e sono riusciti a bloccarlo in via del Pigneto, nonostante avesse provato a nascondersi all’interno di un condominio. I vigili lo hanno trovato con l'oggetto del furto addosso e lo hanno tratto in arresto, dopo che la malcapitata lo ha riconosciuto quale colpevole del fatto.

L'uomo dovrà rispondere all’autorità giudiziaria di furto aggravato con strappo, con l’aggravante di averlo commesso a bordo di un mezzo pubblico.