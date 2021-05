Ruba un’auto e fugge, rintracciato dalla polizia aveva numerosi precedenti

L’uomo è stato individuato in via Collatina

E’ stato rintracciato lungo la via Collatina ancora al volonte dell’auto, poi risultata rubata. A finire in manette un romano di 55 anni. Le operazioni sono state condotte dalla sezione voltanti dalla Polizia.

Quando dalla centrale operativa è stata diramata una nota di ricerca per un’autovettura appena rubata che stava percorrendo le strade della periferia Est della Capitale, gli agenti della sezione voltanti si sono messi sulle sue tracce.Hanno rintracciato la vettutra e intimitao l’alt al conducente che durante I controlli è risultato avere precedenti di polizia. Alle domande degli agenti ha riferito che un suo amico gli aveva dato in prestito la macchina mostrando anche le chiavi.

Immediate le verifiche da parte degli operatori che sono risaliti al proprietario: contattato telefonicamente ha riferito che l’auto gli era stata rubata in un momento di distrazione con le chiavi inserite. L’uomo alla guida è stato arrestato per furto aggravato e in attesa della direttissima, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura.