Rovescia bidoni e lancia bottiglie contro le auto

Ha rovesciato i bidoni in strada e lanciato bottiglie contro le auto in sosta e in marcia. È accaduto alle 22:30 di sabato nella centralissima piazza della Pace, nel comune di Ciampino. Un uomo in forte stato di alterazione, un quarantenne moldavo, ha spaventato i passanti che hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

Sul posto polizia locale e una pattuglia dei carabinieri della locale tenenza del comune alle porte di Roma. Fermato l'uomo, che alternava a comportamenti violenti anche comportamenti autolesivi, è stato possibile consentire ai sanitari di prestargli le cure del caso e trasportarlo in codice rosso presso l'ospedale policlinico Casilino.