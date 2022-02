Rottami d'auto da Roma verso l'Africa: bloccato container carico di rifiuti tossici

Un container con 140 tonnellate di pezzi d'auto non bonificati e quinti considerati rifiuti tossici, pronto ad essere spedito in Africa. Quando carabinieri e personale di agenzia delle dogane hanno aperto il portellone c'era infatti di tutto: motori, assi delle sospensioni, scocche, fanalini, carter, cabine di camion, pneumatici, pedane in legno verniciate, cavetteria e una cesta piena di bobine. Centinaia di rottami ma non preventivamente bonificati dalle parti residue di olio motore, la cui esportazione è vietata per legge. A finire nei guai un 60enne, denunciato poi all'autorità giudiziaria.

Il blitz è scattato in un terreno di un privato di un cittadino egiziano a Villalba di Guidonia, provincia nord est della Capitale, dove il container era pronto per essere spedito in Egitto. La merce era stata presentata per lo sdoganamento all’ufficio delle dogane Roma 1. I funzionari della sezione operativa di Roma est, con la collaborazione dei carabinieri forestali di Guidonia Montecelio, l'hanno però bloccata per effettuare controlli più approfonditi.

Da qui la scoperta di decine di tonnellate di rottami costituiti da parti di mezzi di trasporto che, non essendo stati preventivamente “bonificati” (ovvero privati di quei componenti tossici e inquinati per l’ambiente, quali l’olio lubrificante), sono da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti tossici, la cui esportazione è vietata dalle leggi dell’Unione Europea.

I funzionari doganali hanno quindi riscontrato l'irregolarità dell'esportazione della merce in questione (vi erano, tra l’altro, motori di camion pieni di olio lubrificanti e altre parti meccaniche, quali gli assali, la cui esportazione era vietata) e quindi, con la collaborazione dei carabinieri forestali della Città dell'Aria, hanno proceduto a sequestrare tutto il carico in partenza.

Il titolare della ditta organizzatrice della spedizione è stato denunciato all’autorità giudiziaria per falso ideologico e traffico internazionale di rifiuti

L’intervento effettuato dai funzionari doganali si inserisce nell’ordinaria attività di contrasto agli illeciti di natura extra-tributaria nei traffici internazionali di competenza dell’agenzia delle dogane, tra i quali va assumendo un rilievo sempre maggiore, quello del presidio dell’ambiente.