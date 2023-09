Rossella Nappini uccisa a coltellate, fermato un uomo di 45 anni

Un cittadino marocchino di 45 anni è stato fermato dalla squadra mobile di Roma per l’omicidio di Rossella Nappini, l’infermiera di 52 anni che lunedì pomeriggio è stata uccisa a coltellate nell’androne del palazzo di via Giuseppe Allievo, a Monte Mario, in cui viveva con l’anziana madre e i due figli. L’uomo è stato rintracciato dagli investigatori della mobile nella notte, dopo ore di ricerche, e sottoposto appunto a fermo di indiziato di delitto e trasferito a Regina Coeli.

Fermato un ex compagno

In queste ore i poliziotti, coordinati dalla pm, stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari a ricostruire l’intera vicenda. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che tra il fermato e la donna in passato ci fosse stata una relazione che Nappini aveva tentato di chiudere più volte, e che l'uomo non avesse mai accettato la sua decisione. La donna aveva confidato alle amiche il comportamento persecutorio dell'ex, ma non aveva mai denunciato gli episodi alle forze dell'ordine, anche se i vicini hanno riferito di averli sentiti litigare spesso e di avere visto altrettanto spesso il 45enne, operaio edile, in via Allievo.

L'omicidio di Rossella Nappini

Rossella Nappini è stata uccisa con una ventina di coltellate che l'hanno raggiunta soprattutto sull'addome. A chiamare la polizia sono stati i vicini, che hanno sentito le grida disperate di aiuto lanciate dalla donna e hanno visto un uomo allontanarsi rapidamente dal palazzo. A trovare il corpo ormai senza vita di Nappini sono stati due studenti, residenti anche loro in via Allievo. All'arrivo delle ambulanze, per la 52enne non c'era ormai più nulla da fare.

I sospetti degli inquirenti

Le indagini della squadra mobile, accorsa sul posto, sono partite immediatamente, e sino a notte fonda sono stati ascoltati in Questura amici e parenti della donna per raccogliere ogni dettaglio utile a individuare e fermare l'assassino. Escluso il tentativo di rapina (la borsa è stata trovata accanto al corpo senza vita) e di violenza sessuale, i sospetti degli investigatori si erano subito puntati su un delitto commesso da qualcuno che l'infermiera 52enne conosceva, e con cui poteva avere intrecciato, in passato, una relazione. Un ex compagno, nello specifico.

Il fermo nella notte

Nel giro di pochissime ore, e anche grazie alle testimonianze dei vicini e degli amici della vittima, gli investigatori si sono presentati a casa del 45enne e lo hanno sottoposto a fermo. L'uomo non ha detto nulla davanti agli agenti, che lo hanno trasferito nel carcere di Regina Coeli in attesa della convalida del fermo. Molti i punti ancora da chiarire sulla vicenda, ma quello che è apparso da subito certo è che l'aggressione mortale si è consumata in pochi istanti: chi ha ucciso Rossella ha estratto il coltello, che evidentemente aveva portato con sé, e l'ha colpita più volte, lasciandola poi agonizzante nell'androne del palazzo. La donna aveva anche ferite sulle braccia, segno dei tentativi vani di difendersi dal killer.

La condanna e il cordoglio di Comune e Regione

All'indomani dall'ennesimo femminicidio, anche la politica ha preso posizione con l'assessora alla sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, che ha sottolineato come "Rossella aveva il diritto di vivere, era una donna forte e impegnata. Provo rabbia e dolore per quanto è successo e esprimo la mia vicinanza ai due figli e alla famiglia. I vicini hanno sentito le urla, chiedeva di smettere ma quando sono arrivati era già troppo tardi. Immagino da donna come possa essersi sentita sola, sola nelle sue paure, sola nel suo dolore”.

"L’ennesimo femminicidio di questa tragica estate lascia sgomenti - ha aggiunto Luisa Regimenti, assessora al personale, alla sicurezza urbana, alla polizia locale e agli enti locali della Regione Lazio - Rossella Nappini era una donna, una madre, una professionista la cui vita è stata spezzata ancora una volta dalla brutale violenza di un ex compagno. Si tratta della 78esima vittima dall’inizio dell’anno: siamo di fronte a una vera e propria emergenza che potremo affrontare solo con una svolta culturale che deve vedere in prima linea gli uomini".

"Sul fronte della sicurezza - prosegue Regimenti - la priorità resta quella di mettere le donne nelle condizioni idonee per denunciare perché sappiamo che ancora troppo spesso esiste un sommerso fatto di violenze e soprusi subiti nel silenzio. Questo significa garantire efficace protezione alle vittime, ai minori e alle loro famiglie, un reddito di libertà che le affranchi dalla persona violenta, misure interdittive più efficaci per stalker e compagni aggressivi ma anche programmi di prevenzione e recupero per i maltrattanti. Abbiamo già approvato in giunta delle misure che vanno in questa direzione ma la Regione Lazio continuerà ad essere in prima linea contro la piaga della violenza di genere".