Il corriere romano che trasporta 5 chili di cocaina in Puglia: il carico nascosto nel parafango

Dalla Capitale alla Puglia con un carico stupefacente. Oltre quattro chili di cocaina che un corriere dalla droga romano aveva nascosto nell'auto con la quale era partito da Roma. Fermato in autostrada dalla polizia stradale nella provincia di Barletta-Andria-Trani è stato poi arrestato.

Sono stati gli agenti della polstrada di Trani, sull'autostrada A14, nel tratto che ricade nel comune di Canosa di Puglia, a notare il conducente di un monovolume di colore blu, percorrere la carreggiata in maniera distratta tanto da creare pericolo per gli utenti della strada. Al momento del controllo l'automobilista - un romano di 48 anni conosciuto alle forze dell’ordine - ha mostrato segni di insofferenza e agitazione tanto da far insospettire gli agenti. Da qui la perquisizione.

Intuizione che ha dato i frutti sperati. All’interno di un vano ricavato tra le lamiere del parafango posteriore, i poliziotti hanno trovato quattro involucri rettangolari ricoperti di cellophane contenenti sostanza stupefacente. Cocaina, per un peso complessivo di 4,3 chili.

Il 48enne romano, al termine delle formalità di rito è stato arrestato e associato presso la casa circondariale di Trani, a disposizione dell'autorità giudiziaria della procura di Trani. L'auto e 500 euro presenti all’interno del veicolo, sono stati sottoposti a sequestro.