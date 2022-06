"Romanista Anna Frank", scritte antisemite sui muri della palestra comunale

"Romanista Anna Frank", "Romanista ebreo", con una svastica con celtica al posto della o. Ed ancora: "Romanista cacate in mano e datte na pizza". Questi gli insulti antisemiti lasciati scritti la sera di mercoledì scorso sui muri di una palestra comunale a Setteville di Guidonia, provincia nord est della Capitale. Mura della struttura di via Alessandro Manzoni dove sono visibile altre frasi offensive e razziste, scritte in rosso e probabilmente dai tifosi romanisti come si evince da un "La Lazio le guardie e i napoletani", a firma UR (Ultras Roma), "Un Roma campione" con gli stencil della Conference League in parte cancellato, sino all'immancabile Acab (All cops are bastard rivolto alle forze dell'ordine). Muri divenuti a quanto sembra, luogo di sfida fra romanisti e laziali, che si insultano con la vernice spray a rendere pubblici i loro punti di vista.

A scoprire e denunciare le scritte atleti, allenatori e dirigenti dell'Asd Roma 3 VBC, società di pallavolo che si allena nella palestra di Setteville. "Eravamo appena usciti dopo aver finito gli allenamenti - racconta a RomaToday la tesoriera della società di volley Simona Trapasso -. Poco dopo, intorno alle 23:30 ci hanno chiamato alcuni residenti che hanno visto due ragazzi scrivere le frasi sui muri della palestra".

"Quando siamo arrivati in via Manzoni i due ragazzi, come ci ha poi racccontato chi ha provato ad allontanarli senza successo, erano già andati via". "Le scritte sono molto gravi - conclude Simona Trapasso -. Abbiamo denunciato l'accaduto alla caserma dei carabinieri di Guidonia e ci auguriamo che dal Comune facciano qualcosa per cancellare queste frasi razziste ed antisemite".

Anna Frank come offesa da stadio

Non è la prima volta che i tifosi romani tirano in ballo Anna Frank utilizzando il suo nome ed il suo volto come un insulto da stadio. Scritte ma non solo, con adesivi e persino tatuaggi, con la storia che anche nel caso di Setteville di Guidonia, sembra non aver insegnato nulla a chi lascia impresse per le città queste vergognose offese alle memoria della popolazione ebraica di Roma e d'Italia.