Assalto al pub: romanista accoltellato all'addome dopo il derby dai tifosi della Lazio

Hanno alzato l'asticella degli scontri. Un assalto al pub, armati di lame. Poi l'accoltellamento, diversi fendenti all'addome che solo per una fortunata casualità non hanno ucciso un tifoso della Roma. È amaro il bilancio degli scontri avvenuti al termine del derby di coppa Italia perso dalla Roma contro la Lazio. Una notte di alta tensione, iniziata all'interno dello stadio con un fitto lancio di fumogeni e proseguita a Ponte Milvio, dove circa 200 ultras giallorossi hanno cercato il contatto con i rivali biancoazzurri. 200 romanisti e 200 laziali. Contro gli agenti hanno lanciato sassi, petardi, bottiglie e mazze. Poco dopo la mezzanotte il tentato omicidio. Un gruppo di cinque tifosi della Lazio ha infatti assaltato un pub dove erano presenti i romanisti. Poi la rissa, nel corso della quale è stato estratto un coltello con il quale uno dei teppisti biancoazzurri ha rischiato di uccidere un ragazzo di 30 anni. Non colpito in organi vitali, si trova comunque in terapia intensiva, con una prognosi di 40 giorni.

Tifoso romanista accoltellato al pub

Un vero e proprio blitz armato, quello messo in atto da alcuni ultras della Lazio. È da poco passata la mezzanotte, nella zona dell'Olimpico le forze dell'ordine sono ancora alle prese con circa 400 teppisti pronti a scontrarsi. Le tensione è ancora alta. Poi il raid. Armati di coltelli, mazze e bastone, con i volti nascosti, cinque tifosi della Lazio irrompono nella birreria Clover di viale Angelico. All'interno alcuni romanisti, intenti a bere e mangiare dopo la fine del match. In un attimo scoppia la rissa. Volano boccali e sedie. Seduto a uno dei tavoli un 30enne. Il ragazzo viene assaltato a colpi di coltello, riceve almeno quattro fendenti all'addome. Anche il titolare del locale viene colpito nel tentativo di intervenire. Poi i laziali si dileguano.

Assalto al pub di Prati

Riverso in terra in una pozza di sangue il 30enne è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 all'ospedale Santo Spirito, grave ma non in pericolo di vita si trova in osservazione. Nel pub di viale Angelico sono invece intervenute le volanti della questura. Ascoltati alcuni testimoni, sul tentato omicidio indaga la polizia di Stato.

Derby ad alta tensione

Tifoso romanista accoltellato che è stato l'apice di una notte di scontri, una festa di calcio rovinata dai soliti teppisti. Ad aprirla saluti romani e cori a Ponte Milvio a opera di un gruppo di tifosi laziali prima del derby. I biancoazzurri, che hanno anche lanciato fumogeni e petardi, hanno cantato 'Avanti ragazzi di Buda', e in un passaggio hanno intonato la strofa "nascosta tra i libri di scuola anch'io porterò una pistola", richiamo al ventennio fascista.

Lancio di fumogeni all'Olimpico

Nonostante sfottò e cori di dubbio gusto intonati sia dai romanisti nella zona dell'Obelisco che dai laziali a ponte Milvio, l'afflusso allo stadio si svolge regolarmente. All'interno dell'impianto le prime avvisaglie. Un fitto lancio di fumogeni tra i laziali presenti in tribuna Tevere e romanisti in distinti Sud. Dieci minuti nel corso dei quali le due tifoserie sono quasi arrivate a contatto e poi allontanate dagli steward.

Assalto a ponte Milvio

Lancio di fumogeni che era stato solo il preludio alla notte di scontri. Al termine della partita un folto gruppo di tifosi romanisti - almeno 200 - ha cercato di dirigersi verso ponte Milvio nel tentativo di scontrarsi con i tifosi laziali, ma sono stati bloccati dalla polizia in via Consalvi, piazza Mancini e via del Pinturicchio. I tifosi hanno lanciato pietre, bottiglie, petardi e fumogeni. Ai disordini hanno partecipano circa 400 tifosi, 200 romanisti e 200 laziali. Gli agenti, in tenuta antisommossa, colpiti da sassi, petardi, bottiglie e mazze hanno poi disperso i tifosi con delle cariche. Tre tifosi romanisti sono stati fermati in via Sacconi e saranno identificati. Poi l'accoltellamento al pub, un tentato omicidio che ha alzato ulteriormente il livello degli scontri fra romanisti e laziali.