Quattro romani intossicati in casa in Abruzzo: due sono gravi

Storditi dal monossido di carbonio, probabilmente sprigionatosi da una caldaia. Ore d'ansia per le famiglie di quattro giovani romani, tra i 20 e i 22 anni, rimasti intossicati in una casa in provincia di Pescara durante un week end di svago. Nella tarda mattinata di oggi, domenica 17 ottobre, due dei quattro ragazzi, quelli più lontani dalla caldaia (e quindi meno coinvolti dalle esalazioni), sono riusciti ad allertare i soccorsi.

A Villa Celiera - paese della provincia di Pescara dove le 2 coppie avevano preso in affitto una casa - sono così stati inviati due elicotteri del 118, uno da Pescara e l'altro da L'Aquila. Secondo quanto informa Loris Zamparelli su IlPescara.it i due mezzi hanno trasportato i due feriti più gravi rispettivamente nell'ospedale di Chieti e in quello de L'Aquila. Gli altri due, in condizioni meno gravi, sono stati accompagnati nel nosocomio di Penne.

Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Compagnia di Penne e i vigili del fuoco, chiamati ad accertare quanto accaduto.