Tragedia a Campomarino: turista romana accusa un malore e muore 

Una turista romana è morta in spiaggia a Campomarino, in Molise, dove si trovava in vacanza. Si tratta di una 75enne che ha accusato un malore subito dopo essere uscita dall'acqua. La tragedia poco dopo le 11, nel tratto di spiaggia libera adiacente il lido Nettuno. Inutili i soccorsi, con i primi interventi prestati dagli assistenti alla balneazione.

A decesso avvenuto è intervenuta sul posto la Guardia Costiera di Termoli e la polizia locale di Campomarino. Il corpo della donna, rimasto sulla battigia, è stato coperto da un telo bianco in attesa dell'autorizzazione del magistrato di turno alla rimozione. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di centinaia di bagnanti che a quell'ora affollavano quel tratto di arenile molisano.

Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima.