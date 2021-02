Verso il primo week end in zona gialla: niente varchi nelle piazze, gli assembramenti non preocupano

Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che si riunirà nelle prossime ore, metterà sul piatto entrambi gli elementi per capire se aumentare o meno i controlli per sabato e domenica

Le scene di sabato scorso, a Roma, hanno fatto il giro dei social. Immediatamente la memoria è tornata al 5 dicembre, ai fatti del Pincio, ma questa volta - come più volte hanno sottolineato le forze dell'ordine - non si è trattato di una mega rissa con assembramento bensì di tanti episodi singoli che hanno portato polizia e carabinieri ad intervenire e a richiedere l'intervento dei genitori.

Insomma, in piena zona arancione, tanti minorenni - forse annoiati e "stanchi" di stare in casa - si sono visti a macchia di leopardo in diverse aree della Capitale: da Villa Borghese, al Colosseo, dal Pincio a piazza del Popolo. Quasi un appuntamento fisso soprattutto per chi, ossessionato dai social, spera di riprendere o diventare protagonista di un episodio che riesce a aumentare follower sui propri account.

Una "moda" che non preoccupa, almeno per il momento, la Prefettura che comunque monitora il fenomeno. Secondo quanto raccolto da RomaToday, infatti, gli episodi - finiti senza denunciati o feriti - sono stati sì monitorati ma senza particolare allarmismo. D'altro canto, spiegano le fonti ascoltate, vedendo bene i video e le immagini delle telecamere di sicurezza, non si è assistito a veri e proprio assembramenti che possano giustificare, per il prossimo week end, presidi fissi.

Un discorso, simile, che si può declinare anche per il commercio. Dal 12 gennaio sono iniziati i saldi. La pandemia e la domenica ecologia del 24 gennaio scorso, non hanno aiutato per nulla i negozianti. Anzi, ecco perché in molti sperano in uno slancio nel prossimo fine settimana, il primo dopo il ritorno del Lazio in zona gialla.

Al momento, secondo quanto apprende RomaToday, l'ipotesi di vedere applicato il cosiddetto 'Modello Roma' che ha accompagnato i week end pre natalizi è difficile dall'essere messo in campo. I varchi, già noti ai romani, in piazza del Popolo, piazza di Spagna, Largo Goldoni e Largo Chigi a meno di sorprese non ci saranno. Così come non verrano chiuse con le transenne le zone di via Cola di Rienzo, via Ottaviano, viale Giulio Cesare e via Candia.

Certo è che la guardia non verrà abbassata. La Prefettura sa che fino ad oggi il sistema ha tenuto, ma anche che impegnare più di mille tra agenti e militari per un piano straordinario ha un costo, in termini economici e di forze messe in campo. Il sistema di controllo, negli ultimi mesi, ha potuto reggere grazie anche alla collaborazione dei romani, che non è mai mancata.

Le forze dell'ordine continueranno i controlli ad ampio spettro, in tutta la città e in provincia, come è stato fino a oggi come dimostrano anche le oltre 40 sanzioni emesse della Polizia Locale di Roma Capitale per le violazioni delle norme a tutela della salute pubblica nell'ultimo sabato.

Multe fatte per violazioni delle norme anti-Covid, con la chiusura precauzionale - per scongiurare assembramenti - di alcune piazze fra San Lorenzo e Trastevere. In particolare, gli agenti sono intervenuti in piazza dell'Immacolata e largo degli Osci, e poi a piazza di San Calisto e Santa Maria in Trastevere: come a sottolineare che, seppur non ci sia una stretta sulle strade dello shopping e della movida, l'attenzione resta alta.