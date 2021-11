Roma-Viterbo, albero cade sui binari: treni in tilt. Mattinata di passione

Mattinata di passione per i pendolari della Roma Viterbo. Questa mattina all'ora di punta tra lavoro e scuole, infatti, un albero è caduto sulla linea elettrica. Per questo la circolazione dei treni sulla tratta Flaminio – Montebello è interrotta dalle prime ore della mattina di oggi, venerdì 12 novembre fino alle 8:45.

La circolazione tra Flaminio e Montebello è in corso di normalizzazione, ma ne ha risentito. Tanti i commenti dei pendolari sul gruppo Facebook dei pendolari della ferrovia Roma Nord. "Stiamo andando di fermata in fermata e attendiamo il da farsi", scrive Luisa come in una sorta di bollettino. "Hanno annunciato servizio rallentato, più che rallentato direi fermo", sottolinea Andrea.