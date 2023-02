Il treno si ferma in galleria: passeggeri costretti a camminare sui binari. "Qualcuno ha avuto un malore"

Un treno rotto, fermo sui binari. I passeggeri ammassati e costretti, quasi al buio, a camminare sui binari. Altro giorno di disagi per i pendolari della tratta dellla Roma-Viterbo. Un convoglio della linea ferroviaria che porta da piazzale Flaminio verso il comune a nord del Lazio è stato evacuato dopo essere rimasto fermo sui binari.

Lo stop sarebbe dovuto a un calo dell'energia elettrica tra il capolinea e Saxa Rubra. Una testimonianza di quanto è accaduto viene da Cristina Gimignani, giornalista Rai: "Ennesima mattinata da tregenda per i pendolari del trenino sulla linea che da Flaminio porta a Viterbo: per un guasto non meglio acclarato, dopo una partenza difficoltosa, il convoglio si è fermato prima di arrivare alla fermata di Euclide, in mezzo alla galleria. I passeggeri sono stati di fatto prigionieri per un'ora, con persone che stavano accusando malori. Tra cui io stessa. Una ragazza, vicino a me, cercava disperatamente di chiamare un'ambulanza, ma sotto la galleria il telefono non prendeva". Alla fine, secondo Gimignani, "hanno fatto scendere e a piedi sulle rotaie, illuminati dalla luce dei telefoni, siamo arrivati a Flaminio".

"Con noi, persone anziane che hanno dovuto affrontare una situazione pesante, senza speranza di una navetta sostitutiva. Ora, io mi chiedo: se è giusto che i lavoratori del settore siamo tutelati, dei passeggeri interessa a qualcuno? Non solo ritardi accumulati sul posto di lavoro, ma i rischi per la salute, c'è qualcuno che li può tutelare? Dopo il nostro arrivo, la stazione è stata chiusa e il servizio sospeso - spiega Gimignani -. Ci hanno detto che dipendeva di un guasto riguardante il sistema elettrico. Prendo quella linea da molti anni, ma la situazione degli ultimi mesi, soprattutto dopo l'estate, è peggiorata".

Presente anche Raffaele Cappuccio, anche lui giornalista Rai: "Stamattina un gruppo di pendolari ha avuto la possibilità di fare un bel trekking urbano nelle gallerie della ferrovia Roma-Viterbo. Ero tra i partecipanti. - dice documentando la scena con foto e video - Attacchi di panico, proteste e l'ironia romana che aiuta a sdrammatizzare. Una capitale europea non può avere un trasporto pubblico locale ridotto così".

