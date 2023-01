Turista adesca 14enne e gli offre 200 euro per un rapporto sessuale

Lo ha contattato in chat mandandogli anche foto intime, di lui nudo. Poi gli ha offerto dei soldi per un rapporto sessuale e concordato un appuntamento. Quell'uomo però non aveva fatto i conti con la reazione della vittima, un giovane di 14 anni, che non si è lasciato convincere da quella proposta hot allertando la polizia.

È quanto successo giovedì della scorsa settimana a Roma. L'uomo, un turista albanese di 54 anni, era arrivato in città da pochi giorni. All'incontro fissato all'interno di Villa Borghese, il minorenne si è presentato con gli amici e ha allertato la polizia dopo che il turista ha tentato un approccio fisico.

Gli agenti del commissariato Trevi-Campo Marzio lo hanno fermato. L'arresto non è stato convalidato perché il giudice non ha riconosciuto la flagranza del reato. Tuttavia ora è ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per evitare il ritorno in patria.