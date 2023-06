Guasto alla linea elettrica a Termini: caos in stazione, maxi ritardi e passeggeri "dirottati" in altri scali

"La circolazione è rallentata per un guasto alla linea elettrica a Roma Termini". Sono le 11.00 e sul proprio sito Ferrovie dello Stato motiva così quanto sta accadendo a Termini già da un'ora. E mentre scriviamo i problemi continuano, con viaggiatori dirottati sugli altri scali della Capitale per poter prendere il treno.

Ore di caos alla stazione Termini, con maxi ritardi su tutti i treni. Alle 11 il ritardo era quantificato in 40 minuti per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Alle 12.30 i ritardi sono saliti a 90 minuti. Alle 14.30, stante il perdurante problema tecnico nonostante l'operatività dei tecnici, Ferrovie dello Stato ha iniziato a non far fermare i treni alla stazione principale di Roma. Sui social che ci lamenta scarsa informazione o informazioni solo dell'ultimo minuto, con relativa impossibilità a poter prendere il treno.

Questo l'elenco dei treni con variazioni. Qui per conoscere lo stato del proprio treno.

Il treno FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) - Napoli Centrale (15:48) oggi non ferma a Roma Termini.

Il treno FR 9540 Napoli Centrale (12:40) - Milano Centrale (17:50) oggi non ferma a Roma Termini.

Il treno FR 8566 Roma Termini (13:05) - Fiumicino Aeroporto (13:37) oggi è cancellato.

Il treno FR 9423 Fiumicino Aeroporto (13:53) - Venezia Santa Lucia (18:34) oggi ha origine da Roma Termini.

Il treno FB 8605 Genova Piazza Principe (7:05) - Roma Termini (12:03) oggi termina la corsa a Roma Ostiense.

Il treno FB 8616 Roma Termini (12:00) - Genova Piazza Principe (16:58) oggi è instradato sul percorso alternativo via Firenze - Pisa e non ferma a Civitavecchia, Grosseto, Campiglia Marittima e Livorno Centrale.

I passeggeri in partenza da Pisa possono utilizzare i primi treni utili per Grosseto, Livorno e Campiglia Marittima.

I passeggeri in partenza da Roma possono utilizzare i primi treni utili per Civitavecchia.

Il treno FB 8620 Roma termini (13:57) - Milano Centrale (20:40) oggi ha origine da Roma Ostiense.

Il treno IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) - Roma Termini (13:32) oggi termina la corsa a Latina.

Il treno IC 505 Ventimiglia (6:37) - Roma Termini (14:33) oggi termina la corsa a Roma Ostiense.

Il treno IC 700 Battipaglia (11:25) - Roma Termini (14:34) oggi termina la corsa a Latina.

Il treno IC 553 Roma Termini (12:26) - Reggio Calabria Centrale (20:07) oggi ha origine da Latina.

Il treno IC 555 Roma Termini (14:26) - Reggio Calabria Centrale (22:57) oggi ha origine da Latina.

Il treno IC 518 Roma Termini (15:57) - Ventimiglia (23:39) oggi ha origine da Roma Ostiense.