Studentessa ubriaca in bilico sul tetto: salvata dai vigili del fuoco

Momenti di paura nella notte tra venerdì e sabato scorso, quando una studentessa spagnola in Erasmus a Roma, si è arrampicata sul tetto di una palazzina rischiando di cadare. A notarla, mentre era in bilico, i buttafuori di un locale che affaccia su via Monti di Testaccio che si sono accorti della giovane e hanno dato l'allarme.

Sul posto, intorno alle 2:50, i vigili del fuoco e la polizia. Per farla scendere in sicurezza è stato necessario l'intervento dei pompieri con la scala. I sanitari del 118 l'hanno poi portata monitorata. Non aveva riportato alcuna ferita e per la giovane, seppur ubriaca, non è stato necessario il trasporto in ospedale.