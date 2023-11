Roma - Slavia Praga, dopo gli arresti arrivano 11 daspo: 2 sono per gli ultras giallorossi

Le ore prima e dopo la partita tra Roma e Slavia Praga sono state segnate da incidenti. Le aggressioni subite dalle forze dell’ordine e dagli steward avevano già causato degli arresti. Ora si sono tradotti anche in divieti di accesso alle manifestazioni sportive.

I provvedimenti destinati agli ultras

A mettere un punto alla serata di follia dello scorso 26 ottobre, in occasione della quale un tifoso ospite è stato anche accoltellato, ha provveduto il questore di Roma, firmando 11 daspo. Nove sono i divieti scattati per i tifosi cechi e 2 per gli ultras romanisti. In occasione del match di Europa League, 4 tifosi dello Slavia Praga erano stati arrestati per aver aggredito dei poliziotti. Gli uomini in divisa stavano procedendo all’identificazione dei cechi che erano stati bloccati nell’atto di accendere fumogeni e petardi nelle vie del centro. Questi 4 ultras hanno ricevuto il daspo.

I tifosi fermati all'ingresso dello stadio

Analogo provvedimento è stato disposto nei confronti di altri due tifosi ospiti, arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Prati, all’interno dello stadio Olimpico, per aver aggredito il cordone di sicurezza degli stewards, procurando ad alcuni di loro gravi lesioni. Il questore ha emesso altri 3 daspo, per altri tifosi cechi che, durante il filtraggio per l’ingresso nel settore ospiti, sono stati trovati in possesso dei cosiddetti “fumoni” e di un coltello.

I daspo per i tifosi romanisti

Per quanto riguarda gli ultras giallorossi, il daspo è scattato per un 35enne ed un 37enne che erano stati arrestati dagli agenti del commissariato Università e VI distretto Casilino. I due avevano minacciato i poliziotti e danneggiato con una bottiglia un’autovettura di servizio. Anche per loro è scattato il daspo. Per uno dei due, in aggiunta, è stato disposto l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria durante lo svolgimento delle partite.