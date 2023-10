Roma-Slavia Praga: arrestati cinque ultras cechi. In manette anche due tifosi romanisti

Sette tifosi in manette: cinque dello Slavia Praga e due dell'As Roma. È stato convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel comune di Roma per i quattro tifosi dello Slavia Praga arrestati giovedì pomeriggio dalla polizia in via Cavour prima dell'incontro di Europa League vinto per 2 a 0 dalla compagine giallorossa. Le accuse nei loro confronti sono di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Un quinto ultras ceco è stato invece arrestato - l'accusa è lesioni gravi - per aver aggredito brutalmente uno steward a cui - tra l'altro - è stato rotto il setto nasale. Il fratino dell'assistente di settore era poi stato esposto - con ancora visibili le macchie di sangue - sulla balaustra del settore occupato dai 4mila tifosi arrivati dall'est Europa, sopra lo striscione - capovolto - del Roma Club Tuscolano rubato poco prima in tribuna Monte Mario da altri tifosi che lo hanno poi fatto arrivare sino ai distinti nord.

Disordini in via Cavour

I quattro, come ricostruito in aula da un ispettore di polizia rimasto ferito a un occhio, si trovavano in via Cavour. "Eravamo in servizio in Centro e ci era stata segnalata la presenza di un gruppo di tifosi che avevano cercato di far esplodere un petardo in via Cavour vicino a una scuola, prendendo a calci gli oggetti che si trovavano davanti”, ha raccontato in aula il poliziotto. Al momento dell’identificazione “la loro reazione è stata violenta, sono stato colpito da un pugno in pieno volto da uno di loro - ha detto in aula - altri colleghi sono stati presi a calci. Due dei tifosi fermati avevano al seguito passamontagna, paradenti, uno aveva anche un chiodo da carpentiere. Tutto materiale che abbiamo sequestrato".

L'ultras pugile e i professionisti di Mma

Comparso in aula a piazzale Clodio uno dei tifosi dello Slavia arrestato, vice campione di pugilato della Repubblica Ceca, rispondendo alle domande dei giudici ha spiegato di essere arrivato a Roma con i suoi amici (gli altri tre arrestati ndr) per la partita. “Ieri siamo stati in un bar e poi siamo andati in zona Colosseo dove c’erano altri tifosi, ci siamo uniti al gruppo. Poi siamo stati fermati dalla polizia: mentre mi stavano ammanettando potrei aver colpito qualcuno nel dimenarmi”. Un altro degli arrestati, tra i quali due professionisti di Mma (Mixed martial arts), ha chiesto scusa per quanto avvenuto. "Siamo persone perbene che seguono le partite. Mi sono ritrovato in questa situazione, vorrei rientrare nel mio Paese”. Per i quattro il pubblico ministero aveva chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere. I giudici hanno convalidato l’arresto disponendo la liberazione e applicando il divieto di dimora nel comune di Roma e l’allontanamento entro 24 ore dalla Capitale. Il processo con rito abbreviato si terrà al 5 marzo prossimo.

Sfilata al Colosseo

Ultras dello Slavia Praga che poco prima avevano sfilato - a petto nudo - in via dei Fori Imperiali, con le foto degli ultras con sfondo del Colosseo. Un pomeriggio di tensione, che aveva cominciato a prendere corpo già da prima, dopo che la polizia aveva vietato agli ultras provenienti da Praga di esporre una maxi coreografia rappresentante il volto di Giulio Cesare e la scritta "Ave Praga", con la stessa riprodotta sulle magliette che gli ultras cechi hanno indossato in città e dentro allo stesso settore ospiti.

Arrestati due tifosi romanisti

Ultra cechi ma anche romanisti. Al termine del match infatti due sostenitori giallorossi - di 30 e 37 anni - hanno lanciato in piazza Mancini delle bottiglie contro i veicoli della polizia. Subito identificati sono stati arrestati per danneggiamento ai beni dello Stato, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Tifoso dello Slavia accoltellato a ponte Duca d'Aosta

Una giornata di massima tensione quella vissuta a Roma prima e dopo il fischio d'inizio del match giocato all'Olimpico. A rimetterci anche un tifoso ceco, accoltellato al gluteo su ponte Duca d'Aosta intorno alle 19:30. L'aggressore al momento non è stato ancora identificato con la polizia che sta proseguendo le indagini per rintracciarlo, anche attraverso le visioni delle telecamere di sicurezza.

Tensioni all'Olimpico

Un match ad alto rischio quello giocato nella Capitale, dove si sono registrati altri incontri poco pacifici tra i sostenitori delle due squadre. Molte le sciarpe, le felpe e il materiale ultras esposto sui social dai tifosi di Roma e Slavia. Fra i vessilli anche lo striscione del Roma Club Tuscolano - rimosso poi nell'intervallo. All'inizio del secondo tempo altri momenti di tensione fra i cechi e i romanisti presenti in curva Nord. Lancio di fumogeni e possibili contatti, fermati prima che potessero degenerare. Fra 15 giorni a Praga è in programma il ritorno della sfida di Europa League.